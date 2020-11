Fiumicino, nasce il mercato digitale “Artigianato diffuso.. e non solo”

“Nasce il mercato digitale “Artigianato diffuso.. e non solo” della città di Fiumicino”. Ad annunciarlo è la Presidente del Consiglio Alessandra Vona.

“Vista l’impossibilità per molti espositori di offrire, come avveniva in questo periodo, la loro produzione presso mercati e fiere – spiega – si è ritenuto di ovviare al problema, utilizzando le piattaforme digitali e il web per organizzare una esposizione legata al periodo natalizio, volta a promuovere attività locali, dedite all’artigianato, alla realizzazione di prodotti di filiera agroalimentare del posto, purché confezionati, etichettati e a lunga scadenza, ad esempio esempio miele, marmellate, composte, vino, birra. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla produzione e creazione di oggettistica realizzata con materiali di riciclo, per esaltare la natura polivalente e riutilizzabile di oggetti di uso quotidiano, così come materiali convenzionalmente considerati di scarto come lana, cera e simili”.

“Le Pro Loco del comune hanno subito risposto favorevolmente alla proposta – prosegue Vona – mettendo a disposizione la loro preparazione, struttura e conoscenza del territorio. Sono una risorsa preziosa che ringrazio di cuore. In un frangente particolare come quello che attraversiamo, le istituzioni devono essere capaci di proporre opportunità in grado di affrontare il cambiamento organizzativo e sociale. Madrina di eccezione per l’iniziativa è la consigliera regionale Michela Califano, sempre presente sui temi di Fiumicino, che ringrazio per il sostegno all’iniziativa”.

“Un territorio così ampio, fatto di tante località – aggiunge il portavoce delle Pro loco aderenti all’iniziativa della Presidenza, Pino Larango – è un contenitore estremamente ricco di risorse. Le Pro Loco, per loro fine istituzionale, si impegnano per la promozione e valorizzazione delle specificità locali, del patrimonio storico, culturale, oltre al folclore ed alle tradizioni. In questo contesto rientra a pieno titolo, come patrimonio di una Città, anche quel tessuto produttivo caratteristico che è l’artigianato. Fatto di piccole botteghe, spesso nascoste tra le pareti domestiche, contenitori dell’estro e dell’abilità di mani esperte, padrone della materia. In questi scenari nascono oggetti vari e prodotti gastronomici particolari che all’originalità creativa aggiungono il valore esclusivo della piccola produzione manuale, in piccola serie se non unica.

Per questo motivo, le Pro Loco del territorio di Fiumicino hanno subito sposato l’idea della Presidente del Consiglio comunale di dare risalto a questi nostri abili concittadini. Un’opportunità in più per aiutarli a farsi conoscere e proporre le loro produzioni, particolarmente utile in questo periodo di grandi ristrettezze.

Per noi è comunque un vanto poter mostrare al grande pubblico, quanto la nostra Città sia viva ed operosa, oltre che ricca di beni storici e naturalistici. In questo siamo avvantaggiati dalla ampia diffusione che i nostri canali social hanno, su tutto il territorio regionale, grazie alla rete dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

Rivolgiamo quindi un particolare ringraziamento alla Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Vona, per aver tenuto nella giusta considerazione le Pro Loco della Città di Fiumicino”.

https://www.facebook.com/artigianatodiffuso/photos/a.101677125111779/105397448073080/

Queste le Pro Loco aderenti al progetto:

Pro Loco Fiumicino

Pro Loco Fregene/Maccarese

Pro Loco Passoscuro

Pro Loco Testa di Lepre

Pro Loco Torrimpietra