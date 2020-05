Fiumicino, Montino: “Scese a 14 le persone positive in città”

"Ci aspetta ora una grande sfida – conclude il sindaco -: quella della ripartenze e della convivenza con il virus che c'è ancora e circola. Sarà indispensabile che ognuno continui a fare la propria parte con tutto il buon senso di cui siamo capaci per fare passi avanti e non indietro"

“È arrivato poco fa il nuovo bollettino dalla Asl RM3 che fotografa la situazione in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “I numeri di oggi sono incoraggianti: sono infatti 14 le persone positive che risiedono nel Comune – spiega il sindaco – mentre sono 32 quelle in sorveglianza attiva”.

“È un ottimo risultato che speriamo sarà confermato nei prossimi giorni e per il quale voglio ringraziare tutte le cittadine e i cittadini di Fiumicino che hanno seguito le regole con molto scrupolo e continuano a farlo – prosegue Montino -. Ringrazio anche tutte le Forze dell’Ordine che continuano a lavorare affinché tutto proceda regolarmente”.

