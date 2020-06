Fiumicino, Montino: “Scendono a 4 i positivi al Covid. 6 le persone in sorveglianza attiva”

"Faccio un plauso a tutta la cittadinanza che si sta impegnando nel seguire scrupolosamente le restrizioni e i divieti di assembramento ancora in vigore. Ma, come ci dimostrano gli ultimi focolai scoppiati nella nostra Regione, c'è sempre il pericolo di un rigurgito e la possibilità che i numeri tornino a salire"

“In base ai dati forniti poco fa dalla Asl Rm 3 sono scesi a 4 i positivi nel Comune di Fiumicino, mentre sono 6 le persone in sorveglianza attiva”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Prosegue dunque l’ottimo trend in discesa nel numero di contagiati – spiega – e questo ci fa ben sperare di poter raggiungere a breve l’obiettivo di zero positivi nel nostro territorio. Faccio un plauso a tutta la cittadinanza che si sta impegnando nel seguire scrupolosamente le restrizioni e i divieti di assembramento ancora in vigore. Ma, come ci dimostrano gli ultimi focolai scoppiati nella nostra Regione, c’è sempre il pericolo di un rigurgito e la possibilità che i numeri tornino a salire”.

“Per questo – conclude il sindaco – dobbiamo tutti continuare a mantenere alta l’attenzione, attenendoci alle indicazioni di Governo e Regione, fino a quando non saremo usciti completamente dall’emergenza”