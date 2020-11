Fiumicino, Montino: “Oggi sono 360 i positivi, situazione seria”

"Il picco di oggi è molto alto, per questo l'aumento va stoppato immediatamente. Anche perché, se continuiamo così, rischiamo di arrivare in prossimità delle festività natalizie con una situazione ingovernabile"

“I positivi nel nostro Comune, secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, a oggi ammontano a 360”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“La situazione è seria. Purtroppo – aggiunge – il numero di contagi, nonostante l’elevato numero di controlli da parte delle forze dell’ordine, non si arresta e negli ultimi dieci giorni c’è stato un crescendo davvero preoccupante. Il picco di oggi è molto alto, per questo l’aumento va stoppato immediatamente. Anche perché, se continuiamo così, rischiamo di arrivare in prossimità delle festività natalizie con una situazione ingovernabile”.

“Non dimentichiamoci mai – conclude – di igienizzare con frequenza le mani, di mantenere le distanze di sicurezza fra persone, di indossare sempre le mascherine, anche all’aperto e di limitare gli spostamenti non necessari. La diminuzione del numero di contagi è anche una nostra responsabilità”.