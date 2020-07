Fiumicino, Montino: “L’assessora Mancino ha dato le dimissioni. Mi riservo di decidere”

"Ringrazio comunque l'assessora Mancino per la sensibilità e il rispetto nei confronti dell'amministrazione comunale, consapevole del fatto che le responsabilità penali sono personali" conclude Montino

“Alle ore 17 di ieri ho ricevuto da parte dell’assessora Marzia Mancino una email con la quale rimette il suo mandato in ragione dell’indagine su Enac che vede coinvolto il padre, funzionario dell’ente stesso”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Per quanto mi riguarda – prosegue il sindaco – mi riservo le decisioni in merito”.

“Ringrazio comunque l’assessora Mancino per la sensibilità e il rispetto nei confronti dell’amministrazione comunale, consapevole del fatto che le responsabilità penali sono personali” conclude Montino.