Fiumicino, Montino: “La città sta dimostrando il meglio di sè”

“Voglio raccontarvi due storie che simbolicamente rappresentano, ognuna in modo diverso, il lato migliore di sé che questa città sta esprimendo in questa crisi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Una riguarda una grande azienda del territorio – spiega il sindaco -. Grande per estensione e fatturato, con una storia molto lunga e radicata nel territorio. È la Maccarese s.p.a che tutti conoscete e che non ha certo bisogno di presentazioni, come si dice in questi casi”.

“Ieri – prosegue Montino – l’amministratore delegato della Maccarese, il dott. Destro, ha fatto pervenire al centro di raccolta alimentare che abbiamo allestito alla Casa della Partecipazione, un bancale con 600 litri di latte. Un dono per i cittadini e le cittadine di Fiumicino che in questo momento subiscono più di altri gli effetti economici della crisi dovuta al coronavirus”.

“L’altra riguarda il sig. Raja Singh – continua Montino -. Quando nel 2010 è arrivato a Fiumicino dall’India con la sua famiglia, Singh ha iniziato a lavorare come contadino nelle aziende agricole della città. Poi, piano piano, è riuscito a mettere da parte qualcosa e da un anno ha un’azienda tutta sua. Anche lui, ieri, ha sentito di dare il suo contributo ed ha donato cipolle rosse, finocchi, cicoria e 100 cassette per confezionare i pacchi”.

“Un gesto di solidarietà che racconta anche un senso di appartenenza ad una comunità di cui fa parte a pieno titolo – sottolinea il sindaco -, che lo ha accolto e integrato e che adesso ha bisogno dell’aiuto di tutte e tutti”.

“Ad entrambi, così come a tutte le altre aziende, associazioni, supermercati, centri commerciali, singoli cittadini che in questi giorni stanno contribuendo, ognuno secondo le proprie possibilità, va il mio grazie più sentito, come sindaco e come cittadino – conclude Montino -. Le abbiamo ringraziate tutte, nei giorni scorsi, e continueremo a farlo. Una per una. Perché le cose belle meritano di essere raccontate. Questa è una delle cose che dobbiamo portarci dentro di questa emergenza: la capacità di Fiumicino di dimostrare unità e coesione, solidarietà e sostegno reciproco. Grazie!”.