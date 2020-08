Fiumicino, Montino: “Continua la ricerca epidemiologica dei contatti con del positivo dello stabilimento Levante di Fregene”

“Continua la ricerca epidemiologica da parte della Asl Rm 3 sui contatti avuto dall’amministratore delegato dello Stabilimento balneare Levante di Fregene, risultato positivo al Covid-19. I contatti più stretti sono stati messi in isolamento per 14 giorni. In ogni caso i tamponi effettuati finora sono risultati tutti negativi”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Da un approfondimento effettuato dalla Asl Rm 3 – prosegue – sembra che il positivo possa aver contratto il coronavirus durante un viaggio a Milano il 27 e 28 luglio scorsi. Si tratterebbe dunque di virus d’importazione e non di un focolaio locale. La festa in spiaggia al Levante di cui si parla risale invece al 25 luglio, quindi non rientrerebbe nel periodo di incubazione e di sorveglianza. In ogni caso, come già detto, la Asl sta verificando tutti i contatti più stretti, sia familiari che lavorativi, del contagiato. In particolare tutto il personale dello stabilimento è stato mandato a fare il tampone. Quando sabato scorso l’amministratore delegato si è recato presso lo stabilimento Levante, vi è stato come frequentatore, da solo in spiaggia, non era lì in veste lavorativa. Il locale adesso è chiuso e potrà riaprire solo dopo che i gestori avranno tutta la certificazione dell’avvenuta sanificazione”.

“In queste ore – conclude Montino – continueranno le indagini da parte della Asl Rm3. Se qualcuno avesse qualche problema o fosse molto preoccupato può tranquillamente rivolgersi al drive in di Casal Bernocchi, che è a disposizione per ogni verifica del caso”.