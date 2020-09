Fiumicino, Montino: “Buon inizio di anno scolastico”

"In queste settimane è stato fatto un lavoro enorme per partire in sicurezza, ampliando gli spazi disponibili e realizzando oltre 30 nuove aule - afferma Montino -. Affronteremo le difficoltà che inevitabilmente si verificheranno strada facendo, ma era importante per i nostri ragazzi ricominciare a frequentare le scuole e riprendere lo studio"