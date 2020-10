Fiumicino, Montino: “Accordo con le società sportive: da novembre riaprono le palestre scolastiche”

"L'avviso consentirà di ricominciare le attività sportive, così come disciplinate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri - prosegue il sindaco -, già da novembre. Le società si faranno carico, come previsto, dei costi per le operazioni di pulizia e igienizzazione necessarie a garantire la sicurezza degli studenti e del personale delle singole scuole, ma sarà una ditta incaricata dal Comune ad eseguirle. In questo modo avremo la garanzia di standard uguali per tutte le palestre, oltre ad una tariffa calmierata e accessibile"