Fiumicino, le misure preventive adottate su tutti gli autobus

La Trotta Bus Services, la società aggiudicataria del nuovo appalto di Tpl, informa che, in ottemperanza ai decreti governativi per prevenire la diffusione del Covid-19, su tutti gli autobus del Comune di Fiumicino sono state adottate le seguenti misure:

– Installazione di appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 75-100% per la corretta igiene delle mani e la corretta applicazione delle misure preventive;

– Ad ogni rientro in deposito e prima di essere immessi in servizio gli autobus vengono sottoposti a un intervento mirato di disinfezione mediante impiego di prodotti a base alcolica, con particolare attenzione alle parti di maggior contatto (mancorrenti, appoggi, sedili, pulsantiere, emettitrici di bordo) ed al posto guida del conducente;

– Attività straordinarie di igienizzazione dei mezzi mediante trattamenti di vaporizzazione con prodotti specifici a base di cloro e/o ozono;

– Distribuzione a tutto il personale dipendente dell’opuscolo “Le dieci regole da seguire” tratto dal sito del Ministero della Salute.