Fiumicino, l’assessore Calicchio: “Operai a lavoro per riparare danno in un appartamento di via Porto di Claudio”

“Da questa mattina gli operai di una ditta mandati da Ater sono a lavoro per riparare il danno provocato in un appartamento di via Porto di Claudio da una perdita di acqua”. Lo dichiara l’assessore Paolo Calicchio. “Insieme alla consigliera Valentina Giua abbiamo fatto un sopralluogo per mostrare alla ditta l’entità del danno – prosegue Calicchio -. Ringrazio Ater per il tempestivo intervento. Il crollo, infatti, crea un notevole disagio a due persone anziane, l’inquilina dell’appartamento in cui è crollato il solaio e quello del piano di sopra dove si è verificata la perdita”. “In un momento come questo – conclude l’assessore – è molto importante assicurarsi che soprattutto le persone più fragili possano essere assistite al meglio e non fronteggiare ulteriori problemi oltre a quelli già dati dalla pandemia”.