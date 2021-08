Fiumicino estate, tutti gli eventi fino alla fine del mese di agosto

Di seguito gli eventi in programma per “Fiumicino estate”, la rassegna culturale del Comune di Fiumicino, fino alla fine del mese di agosto:

Gli eventi. Domani, venerdì 20 agosto, alle ore 21, per la Rassegna cinematografica “Notti di cinema” a cura della Commissione cinematografica-Acis, proiezione del film “C’è tempo” di Walter Veltroni al centro anziani di Passoscuro.

Sabato 21 agosto alle ore 21 per la Rassegna cinematografica “Notti di cinema” a cura della Commissione cinematografica-Acis, proiezione del film “Pets 2” di Chris Renaud in via Francesco Marcolini a Torrimpietra.

Sabato 21 agosto alle ore 21 presso la Casa della Cultura/Biblioteca Pallotta di Fregene incontro con Ernesto Benelli, delegato del sindaco per la Tutela e la Valorizzazione del patrimonio storico del Comune “Storie e leggende del territorio… mai raccontate prima”.

Martedì 24 agosto alle ore 21 per la Rassegna cinematografica “Notti di cinema” a cura della Commissione cinematografica-Acis, proiezione del film “Io c’è” di Alessandro Aronadio in via Emilio Pasquini a Testa di Lepre.

Mercoledì 25 agosto alle ore 21 presso la Casa della Cultura/Biblioteca Pallotta di Fregene proiezione del film “La ragazza del treno” con Emily Blunt.

Venerdì 27 agosto alle ore 18.30 presso la Casa della Cultura/Biblioteca Pallotta di Fregene reading a cura di Marcello Teodonio “Dante e Roma”.

Sabato 28 agosto alle ore 18.30 presso la Casa della Cultura/Biblioteca Pallotta di Fregene presentazione di due libri sul giornalismo d’agenzia di Cesare Protetti e Stefano Polli.