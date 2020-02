Fiumicino, due incontri nelle scuole per parlare delle Foibe

Oggi si celebra il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

Per l’occasione il Comune di Fiumicino ha organizzato due appuntamenti nelle scuole per presentare il libro dal titolo “una grande tragedia dimenticata” dell’insegnante e scrittrice storica Giuseppina Mellace, che terrà anche una lezione per gli studenti e le studentesse.

Primo appuntamento domani all’Istituto Leonardo da Vinci di Maccarese alle ore 9.30 alla presenza della consigliera regionale Michela Califano, dell’assessore alla Scuola paolo Calicchio, della delegata alle Politiche giovanili Fernanda De Nitto e della preside Antonella Maucioni.

Secondo appuntamento giovedì 13 febbraio alle ore 9.30 all’Istituto Baffi di Fiumicino, alla presenza del sindaco Esterino Montino, dell’assessore Calicchio, della delegata De Nitto e della preside Monica Bernard.

“Attraverso iniziative come quelle organizzate presso i nostri istituti superiori – spiega l’assessore Caicchio – l’educazione scolastica assume il suo fondamentale ruolo di formazione di una coscienza critica e matura della storia, affinché i giovani possano in autonomia assumere una consapevolezza ponderata, non idealizzata e scevra da pregiudizi”.

“Offrire ai giovani l’opportunità di conoscere da vicino gli abomini e le atrocità del novecento – conclude – costituisce una sorta di dovere morale ed impegno costante nella promozione di azioni a difesa del rispetto, dell’uguaglianza contro ogni violenza e discriminazione di sorta”.

Sponsorizzato da