Fiumicino, Di Genesio Pagliuca: “Da domani cantieri fermi”

“Da domani, purtroppo, si dovranno inderogabilmente fermare i cantieri edili privati, ma non i lavori degli impianti elettrici, idraulici o del gas che sarà ancora possibile eseguire”. Lo dichiara l’assessore all’Edilizia e vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Con l’auspicio che al più presto possano essere riprese tutte le attività oggi interrotte, ribadiamo che i nostri uffici continuano a lavorare per permessi, istruttorie e autorizzazioni nelle modalità utilizzate in queste settimane di emergenza – prosegue Di Genesio Pagliuca –, per consentire la più celere ripresa delle attività non appena ciò sarà possibile. A tal proposito, voglio ringraziare i nostri uffici che anche in modalità di lavoro agile stanno continuando a garantire il servizio rispondendo alle richieste di professionisti e cittadini e producendo i documenti a loro necessari. Invitiamo chiunque ne avesse bisogno e non lo avesse già fatto, dunque, a contattarci, per telefono o preferibilmente via mail, per ricevere l’assistenza necessaria”.

“Stiamo ricevendo diversi attestati di ringraziamento – conclude il vicesindaco – per il lavoro che i nostri dipendenti stanno portando avanti nonostante le difficoltà. Ai nostri dirigenti, funzionari, impiegati e collaboratori va anche il mio personale plauso”.