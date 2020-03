Fiumicino, Caroccia: “Stanziati 569 mila euro per la ristrutturazione delle scuole Colombo e la materna di via dei Mitili”

“Questa mattina in Giunta è stata approvata una delibera per lo stanziamento di oltre 569 mila euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola media Colombo e dell’adiacente scuola materna in via dei Mitili a Fiumicino”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Nel dettaglio – spiega – saranno diversi gli interventi che si andranno a realizzare sulle due strutture: sarà infatti impermeabilizzato il tetto, rifatto completamente l’impianto elettrico, adeguato l’attuale impianto antincendio. Saranno inoltre sostituiti gli infissi di tutte le finestre”.