Fiumicino, Caroccia: “Pronto il cantiere per il restyling del lungo mare”

“Tra qualche giorno parte il cantiere per la ristrutturazione del lungomare che prevede i nuovi dehors un’area giochi per bambini e due aree fitness, un restyling del verde e la ristrutturazione del muretto che delimita la spiaggia”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“I lavori proseguiranno a tranche per minimizzare i disagi – prosegue l’assessore – e permettere l’avvio della stagione estiva durante la quale saranno interrotti. Riprenderanno, per essere completati, in autunno”.

“Intanto, oggi, stiamo già intervenendo per il ripristino di due tratti di muretto danneggiati – conclude Caroccia -, all’altezza di via delle Chiglie. Questo intervento proseguirà tra oggi e domani fino al completamento”.