Fiumicino, ad agosto chiude la Biblioteca ‘Regeni’

La biblioteca riaprirà con orario e modalità previste nel rispetto dalla normativa in materia di emergenza sanitaria il giorno martedì 1 settembre 2020, e nello specifico il martedì e il giovedì con orario continuato 9:00/18:00

Si comunica che con ordinanza sindacale n. 55 del 29/07/2020 è stata disposta la chiusura della Biblioteca comunale “Giulio Regeni” per il mese di agosto 2020.

Saranno garantiti i servizi bibliotecari di prestito e restituzione libraria, nonché la consultazione in sede dei volumi esclusi dal prestito per comprovate esigenze di studio e/o ricerca.

Si comunica inoltre che il catalogo on-line della biblioteca è disponibile al seguente link: http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do, selezionando dal menù a tendina nel campo in alto a destra (“Seleziona la tua biblioteca”) la voce “Città Metropolitana di Roma Capitale” e inserendo la spunta su “Fiumicino – Biblioteca Comunale”. Da settembre saranno inoltre disponibili per il prestito le ultime acquisizioni (2018 e 2019) in quanto il patrimonio librario è stato recentemente arricchito/integrato con le novità editoriali.