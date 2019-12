Fiumaretta jackpot, confermati i 12 milioni. M5stelle “Neanche grazie”

Come avevamo già scritto qualche giorno fa il Comune di Civitavecchia incasserà 12 milioni di euro nei prossimi cinque anni per l’operazione Sgr e il progetto di Fiumaretta. L’ulteriore ok è arrivato con determina dirigenziale del 27 dicembre scorso, nella quale si fa riferimento proprio allo schema della convenzione. Sarcastico il commento del Movimento 5 stelle la cui ex Giunta questa operazione l’ha voluta fortemente: “Il Movimento Cinque Stelle di Civitavecchia vi augura un buon 2020 con questa immagine estratta dalla Determinazione 2334 del 30/12/2019. Dodici milioni di euro di entrata nelle casse comunali. E tutto questo grazie al Fondo immobiliare ad apporto pubblico che abbiamo realizzato nei 5 anni di amministrazione Cozzolino e alla riqualificazione del patrimonio comunale che inizierà dall’area degradata di Fiumaretta. Queste sono le pendenze di cui ci accuserebbe oggi l’amministrazione Tedesco e scusate se è poco… 12 milioni di entrate nelle casse comunali. Nei 5 anni di amministrazione Cozzolino l’allora consigliere, oggi vicesindaco, Massimiliano Grasso ha osteggiato in ogni modo questa operazione, Ernesto Tedesco candidato sindaco aveva fatto una campagna elettorale targata “No outlet” e oggi portano avanti quanto iniziato da noi. Queste somme si vanno ad aggiungere ai circa 40 milioni di entrate extratributarie nei 5 anni di amministrazione Cozzolino. Siamo assai curiosi e un po’ preoccupati delle soluzioni che dovrà prima o poi adottare l’attuale amministrazione che non potrà campare sempre di rendita. Non ringraziateci, come civitavecchiesi ci ringraziamo da soli”.

Sponsorizzato da