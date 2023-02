Firmato contratto fra Comune e Asl per l’ospedale di prossimità e la casa di comunità

“Firmato ufficialmente il contratto con la Asl Roma 4 per il comodato d’uso degli immobili di via Aurelia 455 e di via della Libertà per la realizzazione del primo Ospedale di prossimità e Casa di Comunità a Santa Marinella – hanno riferito il sindaco Pietro Tidei, l’assessore alle politiche sociali e sanità Pierluigi D’Emilio e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Gino Vinaccia che questa mattina hanno ricevuto la visita della Direttrice Generale della Asl Roma 4 Dott.ssa Cristina Matranga presso la sede di via Cicerone 25. “Una grande conquista per Santa Marinella e per tutti i cittadini che finalmente potranno beneficiare di servizi socio-sanitari essenziali e specifici nel cuore della propria città – ha affermato il sindaco Tidei – Finalmente a partire dal 30 settembre sarà avviata la fase di attuazione dei lavori. Soltanto qualche anno fa al Comune si presentava una grande opportunità che questa amministrazione ha saputo cogliere immediatamente. Grazie all’importante collaborazione con la Asl Roma 4, la Regione Lazio e soprattutto grazie al contributo del Ministero degli Interni, Santa Marinella potrà essere dotata di un Ospedale di prossimità che ospiterà 15 posti letto ed una Casa di Comunità con poliambulatori specialistici, tra cui una radiologia ed una ecografia. Con questa firma la durata della cessione per l’immobile di via Aurelia 455, ex sede comunale, sarà di 50 anni; mentre per via della Libertà, con la Casa di Comunità di 30 anni, al termine dei quali i beni immobili riqualificati avranno un valore decuplicato e torneranno successivamente in possesso del Comune di Santa Marinella”. “Oggi più di ieri – hanno sostenuto Tidei, D’Emilio e Vinaccia – siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere la città ancora più vivibile ed accogliente, riqualificando e valorizzando immobili in stato di abbandono, potenziando servizi fondamentali per la salute e la cura della persona. A settembre inizieranno i lavori ed entro l’anno potremo vedere già i primi risultati”.