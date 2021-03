Firmata l’ordinanza, a Civitavecchia scuole chiuse il 30 e 31 marzo

Il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha firmato una ordinanza per la sospensione attività scolastiche e didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino alla Scuola Superiore di primo grado, servizi educativi per l’infanzia inclusi, per i giorni 30 e 31 marzo 2021. Nel provvedimento si richiama l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 emessa oggi, con cui è stato stabilito che le scuole del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo scuola a partire dal 30 marzo, evidenziando tuttavia che le stesse scuole “resterebbero comunque chiuse per le festività pasquali a partire dal giorno 1 aprile al 6 aprile 2021 e che, pertanto, la riattivazione della didattica in presenza riguarderebbe i 2 soli giorni di martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021”. Ancora, nell’ordinanza si specifica che “la suddetta ripresa delle attività didattiche in presenza per soli 2 giorni, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi dell’infanzia, fino a quelle secondarie di primo grado, determinerebbe la riattivazione di un ciclo di attività strumentali e di assistenza scolastica, quali quelle del servizio mensa e del servizio di trasporto scolastico, tali da comportare inevitabilmente una maggiore affluenza, nell’ambito della scuola, di utenza e di personale addetto; tale maggiore affluenza potrebbe comportare un aumento dei contagi sul territorio comunale a cui non sembra opportuno esporre la cittadinanza a fronte di due soli giorni di attività didattica in presenza, a ridosso delle festività pasquali”. Di qui, pur garantendo la continuità della didattica in presenza, già avviata a favore degli alunni disabili e per bisogni educativi speciali, la decisione, per i giorni 30 e 31 marzo 2021 di attivare la “didattica a distanza, con conseguente sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza, anche nel primo ciclo di istruzione, fino alle istituzioni secondarie di primo grado e compresi i servizi educativi dell’infanzia”. Commenta il Sindaco Ernesto Tedesco: “Sarebbe stato illogico e inopportuno aprire la scuola per soli due giorni. Di qui la decisione, che ho preso dopo essermi confrontato sia con la Task Force comunale che con i colleghi del comprensorio, di rimandare la piena ripresa della scuola a dopo le festività pasquali”.

Anche a Tolfa. “Considerato l’alto numero dei casi ed il perdurare della criticità sanitaria diffusa nell’intero territorio comunale, si prolunga la sospensione di tutte le attività didattiche”. Si legge sulla pagina Facebook del Comune collinare.