Fiorelli si presenta e lancia il guanto di sfida a Tidei

Nel pomeriggio di ieri in tanti, animati da un entusiasmo contagioso, sono accorsi all’inaugurazione del Comitato elettorale del candidato a Sindaco del centrodestra unito Domenico Fiorelli.

“È il segnale che mi aspettavo – dichiara Domenico Fiorelli –, ho avvertito tra i miei concittadini un sentimento diffuso di passare all’azione, di liberare le tante potenzialità sopite e le energie soffocate in questi anni di amministrazione della sinistra. Questo è il motivo che mi ha spinto a mettermi a disposizione di una comunità e di un territorio straordinari. La nostra coalizione è unita e coesa, faremo una campagna elettorale basata sul programma e sul dialogo, senza annunci roboanti e mistificazioni della realtà. Insieme alle forze politiche del centrodestra che già governano il Lazio e l’Italia, sto lavorando a un ambizioso e concreto progetto di rilancio per Santa Marinella e Santa Severa a cui vorrei contribuiscano tutti in un’ottica di costruzione partecipata e condivisa del futuro. Il 14 e 15 maggio, infatti, possiamo imprimere una svolta al nostro territorio collocando la città nella filiera amministrativa necessaria a portare importanti benefici.”

Il candidato a Sindaco Fiorelli ha poi ringraziato la Consigliera regionale Emanuela Mari che ha portato il suo saluto: “Emanuela è sempre presente sul nostro territorio, sarà sicuramente uno dei riferimenti più importanti in Regione Lazio per la nostra futura amministrazione comunale”.