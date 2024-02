Fiorelli replica a Tidei sulla mozione di sfiducia: “La sua è solo una vittoria di Pirro”

Riceviamo e pubblichiamo. La Democrazia apre un varco nel silenzio e nel rispetto delle regole Finalmente a Santa Marinella esiste un’alternativa al Governo della Città, tutti i consiglieri di Minoranza intervengono sul mancato rispetto del TUEL IN MERITO ALLE INTERROGAZIONI E ACCESSI AGLI ATTI.

L’opposizione costruttiva nel rispetto del dettato della Legge 267/2000 TUEL difende la dignità del Paese e cerca il rispetto dello Stato di Diritto: “REGOLE DEMOCRATICHE”.

Altro che sconfitta!

La minoranza convoca il Consiglio sui gravi fatti apparsi sui media; di contro, il sindaco lo segreta (23 ott 2023) e l’opposizione lo rincorre fino a costringerlo a presentarsi nel consiglio del 05 FEBB 2024 e successivamente per il 16 Febb 2024 anche se come al solito distrae l’attenzione allontanando il dibattito dai punti centrali della sfiducia:

– il mancato rispetto del TUEL IN MERITO ALLE INTERROGAZIONI E ACCESSI AGLI ATTI ed altro ampiamente descritto nella mozione di sfiducia;

– i fatti riportati dai media e di seguito meglio esposti dall’Onorevole Fabio Rampelli nella sua interrogazione Parlamentare “ ferma restando la sussistenza di possibili profili di fattispecie di reato, sui quali indagherà la magistratura, tale modus operandi, se accertato, configurerebbe un gravissimo quadro generale di mala gestio politica e amministrativa del comune di Santa Marinella, con un primo cittadino ad uso a gestire la res pubblica con uno spregiudicato ricorso alle reciproche conoscenze e convenienze personali e alle raccomandazioni, in spregio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione accertata la veridicità e gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, il Governo intenda assumere per fare chiarezza sulla vicenda, con particolare riguardo alla condotta dei soggetti coinvolti nella loro qualità di pubblici ufficiali, nonché al fine di accertare la sussistenza degli estremi di cui all’articolo 142 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Il primo Cittadino non risponde nel merito, ma attacca personalmente gli esponenti della Minoranza, dichiarando di aver sporto querela contro di loro, cercando lo scontro e giustificando il tutto come fatti privati, questo il dibattito nel consiglio del 05 febbraio 2024, il consiglio del 16 Febbraio 2024 neanche la dichiarazione di voto!. Ma quali fatti privati! Tutto quello che accade nella Casa Comunale riguarda i Cittadini di Santa Marinella e ad essi, il Sindaco, è tenuto a rendere conto.

Alla fine i Consiglieri di Maggioranza, preoccupandosi esclusivamente di rimanere in carica, votano alla svelta questa volta per appello nominale. La mozione di sfiducia viene bocciata dalla maggioranza ma, di fatto e di fronte alla cittadinanza tutta, si sono assunti la responsabilità di condividere questo modo da monarca di gestire la cosa Pubblica, irrispettoso dei diritti e delle regole. Pertanto, lasciamo al Sindaco il solito trionfalismo da propaganda priva di contenuti. La Sua è solo una vittoria di Pirro!