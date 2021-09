Finite le ferie tornano le beghe per il Pincio: Mercato, SGR, rifiuti ed equilibri politici da monitorare

Ad agosto si sa, anche a Civitavecchia dal punto di vista politica va in stasi. Ma oggi inizia la prima settimana del dopo periodo ferie, con l’amministrazione comunale e la vita politica del Pincio che tornerà a viaggiare a pieno regime. Sul taccuino diverse criticità da affrontare. La prima è già fissata per il 13 di settembre, con il consiglio comunale aperto sulle tematiche legate al Mercato. Anche le recenti nuove installazioni blu in quella zona che tante polemiche hanno generato. Ma la stagione autunnale potrebbe essere determinante anche in chiave finanziaria, con il Comune che aspetta sempre i milioni della Sgr, divenuti con gli anni una specie di chimera, mentre sarà necessario sempre monitorare con attenzione la vicenda relativa ai rifiuti, sia dal punto di vista interno con la raccolta differenziata, ma anche sotto il profilo esterno, visto che la discarica di Fosso del Crepacuore è giunto ad esaurimento e dalla Regione ancora non si è capito quale sarà il suo futuro. Un domani sempre abbastanza incerto anche sul fronte politico, con i numeri della maggioranza che restano “ballerini”, a causa del passaggio all’opposizione di Fratelli d’Italia e La Svolta. Riconciliazione che sembra un’ipotesi ad oggi più lontana che mai.