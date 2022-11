Finisce fuori strada e va a sbattere contro un albero, donna ferita trasporta in ospedale

Alle ore 07.15 di questa mattina i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada provinciale 14A, via del Sasso, incrocio con via del Fosso di Fotignano, Cerveteri. Una donna di circa trent’anni ha perso il controllo della sua vettura impattando violentemente con un albero d’ulivo adiacente alla carreggiata. I Vvf arrivati sul posto hanno estratto la ragazza dalla lamiere e l’hanno affidata alle cure del personale sanitario del 118 che l’ha trasporta all’ospedale di Bracciano in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri di Santa Severa per i rilievi del caso.