Finisce addosso ad un albero in piena notte, ragazza ferita trasportata al San Paolo

Questa notte, alle ore 02.15, si è registrato un incidente stradale a Santa Marinella. Precisamente in via IV Novembre. Una ragazza a bordo di un’utilitaria, per cause in corso di accertamento, è andata ad impattare violentemente contro un albero. All’arrivo dei Vigili del fuoco di Civitavecchia, la conducente era già stata messa in ambulanza dai sanitari del personale del 118, che l’hanno poi portata all’ospedale San Paolo, in condizioni non preoccupanti. Gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza la vettura e l’area circostante. Sul posto anche i Carabinieri di Santa Marinella per i rilievi del caso.