Finali provinciali corsa Campestre, podio per il Marconi

Bravissime le ragazze della squadra Juniores dell’IIS MARCONI di Civitavecchia, che hanno conquistato il Primo Posto alle finali provinciali dei campionati studenteschi di Corsa Campestre. La gara si è disputata presso l’impianto di Capanelle a Roma; l’Istituto Marconi si è qualificato con le seguenti squadre: Allievi (anno 2003 – 2004 – 2005) ; Juniores Maschile e Femminile (Anno 2002 – 2001). Tutte le compagini hanno disputato una gara dignitosa e combattuta ma la parte delle leonesse l’hanno fatta le ragazze più grandi che, trascinate da una superba Lucrezia Adamo, stracciavano letteralmente gli altri team, volando direttamente alla conquista di due podi: quello assoluto con Lucrezia e quello come Prima scuola ottenuto sommando il punteggio di tutte le ragazze (vince il minor punteggio). Le alunne si sono infatti aggiudicate il gradino più alto del Podio ottenendo come punteggio totale 22 punti, distanziandosi di 4 punti dalla seconda scuola classificata. Ottima la prestazione di L, che si è piazzata al 1 Posto, disputando un’ottima gara e distanziando di misura le avversarie. Brave anche le altre alunne: GIULIA CANGANI – 9 posto; GAIA GIAMPIETRI – 12 posto; NICOLE BELTRANO – 22 posto. Un ringraziamento particolare da parte del Dirigente e dei docenti di Scienze Motorie va all’alunna Martelli Paola, grande atleta che si è distinta nel suo percorso scolastico per dedizione e risultati; quest’anno non ha avuto la possibilità di disputare la gara per un infortunio ma preziosa la sua collaborazione nell’organizzazione delle gare e nella coesione del gruppo.