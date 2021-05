“Fight Club” II a Civitavecchia. Stavolta la rissa va in scena in zona Mercato

Tre zuffe, una da cui è scaturito un ferito gravissimo, attualmente ricoverato in gravi condizioni al Gemelli. Davide Piccioni però sarebbe stabile e questa per il povero 57enne civitavecchiese è già una buona notizia. Il tutto in tre giorni, in un weekend di fuoco e un lunedì da dimenticare. Sta diventando una pericolosa abitudine quella di commentare risse e aggressioni in città, a Civitavecchia. Un’escalation che la dice lunga sui comportamenti fuori controllo di questi giorni. L’ultimo, appunto, ieri in via Montegrappa, vicino al Mercato. Un’area recentissimamente chiusa al traffico per favorire il rilancio del commercio in quella zona. Due 40enni protagonisti, a quanto pare già inviperiti tempo prima in Ospedale, si sarebbero incontrati di nuovo per una specie di resa dei conti. Uno avrebbe addirittura tirato fuori un coltello, che fortunatamente non ha usato. Alla fine l’intervento dei Carabinieri ha sbrogliato la matassa con la persona munita dell’arma che è stata denunciata.