“Fight Club” a Civitavecchia: botte in pieno centro il 30 aprile, 1 maggio con rissa al Pirgo

Una due giorni decisamente movimentata in città e due risse in centro

Una due giorni da dimenticare quella che sta pe concludersi, almeno sotto il profilo dei comportamenti di qualcuno. Il tempo non è granchè, anzi, gli umori non sono al massimo del positivo visto che c’era tante voglia di uscire e godersi finalmente sprazzi di normalità nei festivi.

La polizia al Pirgo dopo la rissa

Oggi però al Pirgo si è ripartiti da dove ci eravamo lasciati nei periodi di movida pre-covid, quindi molto male. Rissa tra giovani e intervento necessario della polizia. Certo, nulla a che vedere con quello che è successo ieri nei pressi della Madonnina dove si registra addirittura un uomo in fin di vita. Si tratta di un 57 anni, D.P., ricoverato al Gemelli di Roma in prognosi riservata. L’aggressore sarebbe un ventenne, in questo caso sul posto si sono recati a Carabinieri i quali hanno bloccato il giovane, in stato di fermo alla Caserma di via San Gallo.