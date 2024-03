Fiera di Tarquinia Lido, verso il sold out per gli spazi espositivi

Torna l’appuntamento più atteso della primavera tarquiniese: la 75ª Fiera di Tarquinia Lido, Mostra Mercato Macchine Agricole, che si terrà dal 3 al 5 Maggio 2024.

Un’edizione da record: gli spazi espositori stanno registrando un’affluenza straordinaria, con il 90% dei posti già prenotati. Un successo che conferma la centralità della Fiera nel panorama agricolo italiano e la sua capacità di attrarre espositori da tutto il centro Italia.

Tre giorni di festa e tradizione: la Fiera offrirà un programma ricco di eventi per tutti i gusti, con spettacoli musicali, laboratori per bambini, dibattiti, degustazioni di prodotti tipici locali e mostre di artigianato e antiquariato. Non mancherà l’ampia esposizione di macchine agricole, che in questa edizione torneranno protagoniste della Mostra Mercato con le ultime novità del settore.

L’Amministrazione Comunale di Tarquinia, con il prezioso contributo della Proloco, sta lavorando alacremente per garantire un’edizione della Fiera ancora più ricca e coinvolgente.

Sono stati predisposti ampi parcheggi, il percorso espositivo è stato riorganizzato per una migliore fruizione e sono stati previsti eventi collaterali di grande interesse.