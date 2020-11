Fidapa in campo per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre la Fidapa Sezione di Civitavecchia sta lavorando su un progetto insieme alla ASL, la Fondazione Cariciv ed altre istituzioni allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica con un opuscolo informativo sui servizi attivi sul territorio. L’iniziativa è rivolta alle donne che sono vittime di violenza, che possono così trovare una risposta rapida rispetto ai bisogni fondamentali di accoglienza, assistenza sanitaria, sostegno psicologo o e legale. Tutto questo auspicando che un approccio sempre più integrato al fenomeno della violenza sulle donne possa consentire azioni di contrasto davvero efficaci. La Fidapa ribadisce il proprio “no alla violenza” e si unisce al coro unanime delle donne che sono in prima linea a lottare per costruire una società più equa e rispettosa del valore della vita delle donne e della loro esistenza.