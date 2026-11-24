Oggi era prevista la riapertura dell’impianto Bagni della Ficoncella, ma a causa di problemi tecnici con il flusso idrico la stessa è stata rimandata. Questo è quanto filtra dal gestore, Civitavecchia Servizi Pubblici che questa mattina aveva predisposto il tutto per la nuova apertura al pubblico dopo settimana di mancata fruizione del sito.
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Bagni della Ficoncella: problemi tecnici con il flusso idrico, slitta la riapertura
Questo è quanto filtra dal gestore, Civitavecchia Servizi Pubblici che questa mattina aveva predisposto il tutto per la nuova apertura al pubblico