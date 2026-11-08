Il Comune di Civitavecchia interviene sulle ragioni degli interventi in corso nell’area termale della Ficoncella, finiti al centro delle polemiche dopo la diffusione sui social di immagini che mostrano consistenti perdite d’acqua.

A spiegare la situazione è l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Cangani, secondo cui gli scavi e le verifiche tecniche sono indispensabili per sistemare i pozzi e misurare l’effettiva capacità della falda. Accertamenti ritenuti fondamentali anche per valutare le concrete possibilità di sviluppo del polo termale.

Nessuna previsione certa, al momento, sui tempi di conclusione dei lavori. Intanto la struttura resta chiusa al pubblico per problemi tecnici alla rete idrica, come comunicato nei giorni scorsi dal gestore Civitavecchia Servizi Pubblici. L’amministrazione ribadisce che il rilancio del complesso termale e la valorizzazione della Ficoncella restano tra le priorità del mandato.