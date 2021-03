Ficoncella, Gruppo M5Stelle: “È chiusa da mesi e non a causa del covid”

“I cancelli della Ficoncella sono chiusi e l’area circostante sta cadendo nel degrado, nella piena indifferenza di tutti. Quello che è ormai considerato un patrimonio cittadino, conosciuto anche oltre i confini di Civitavecchia, è ormai un sito abbandonato a se stesso, per il quale non si è neanche provato a trovare una soluzione transitoria che consentisse la continuità del servizio di fruizione dei bagni. Immaginate se tutto questo fosse accaduto con la Giunta Cozzolino, qualcuno che adesso siede in questa maggioranza si sarebbe sicuramente prodigato per organizzare una manifestazione contro il sindaco incapace che chiude la Ficoncella. Chiediamo all’amministrazione che almeno l’area venga tenuta in condizioni decenti, se non lo si vuole fare per i residenti, lo si faccia per evitare figuracce con chi inavvertitamente prova a raggiungere i bagni senza sapere nulla della chiusura”. Il Gruppo consiliare M5Stelle.