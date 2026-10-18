Ficoncella, dopo lo stop a “Terme Imperiali” in corso le verifiche sulla portata dell’acqua

Possibili novità entro la fine dell’anno per il futuro della Ficoncella. L’amministrazione comunale di Civitavecchia lascia intravedere sviluppi significativi sul futuro dell’area, mentre proseguono le attività tecniche necessarie a fare chiarezza sulle condizioni del sito.

In questa fase, l’attenzione è concentrata soprattutto sulle verifiche relative alla portata dell’acqua, con una ditta incaricata che ha avviato le operazioni da pochi giorni.

A confermare l’avvio degli interventi è l’assessore all’Urbanistica, Giancarlo Cangani, che ha spiegato come siano già in corso le attività di controllo. “Sì, si tratta di lavori finalizzati a verificare la portata dell’acqua. Sono partiti da pochi giorni e la ditta sta lavorando. Attendiamo a breve riscontri che possano fornire indicazioni più chiare”, ha dichiarato.

Gli esiti degli accertamenti saranno quindi importanti per delineare il quadro della situazione e comprendere quali possano essere i prossimi passaggi.