Fiaccolata per la pace organizzata dall’Anpi, si parte da largo Monsignor d’Ardia alle 18,30

L’appuntamento è per domani alle 18,30, con partenza da largo Monsignor d’Ardia. Si terrà appunto domani l’evento organizzato dall’Anpi Civitavecchia, “Fiaccolata per la pace. Negoziati subito”, in risposta alla guerra in Ucraina che proprio nella giornata di domani “compie” un anno. L’arrivo è previsto a piazzale degli Eroi.