Festività natalizie, scatta la solidarietà: consegnati i panettoni in case di cura, centri di assistenza e enti locali

Servizi sociali a pieno regime. Mentre erano in accredito sulle tessere sanitarie dei richiedenti i bonus Natale (Già attivo, senza uso di PIN e accettato da oggi in pressoché tutti i centri commerciai locali), l’assessore Cinzia Napoli accompagnato dal sindaco Ernesto Tedesco, dalla presidente Mari e dai consiglieri Boschini e Cacciapuoti ha distribuito panettoni a diverse case di cura, centri di assistenza ed enti locali di primo soccorso.

Si è partiti dall’ospedale San Paolo per arrivare alle Rsa del territorio e alle comunità Mondo Nuovo, Il Ponte e la Repubblica dei Ragazzi. “Abbiamo pensato di portare un sorriso a chi è più in difficoltà. A chi soffre maggiormente questo Natale così particolare dove anche la visita ad un parente anziano diventa impossibile – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali di Forza Italia Cinzia Napoli -. E’ stato inoltre davvero toccante quando il sindaco Tedesco è stato chiamato dalla finestra dagli ospiti di Villa Santina che gli hanno voluto fare gli auguri e raccontare le proprie storie, le proprie difficoltà tra l’emozione di tutti gli operatori”.

Sempre ieri sono stati consegnati centinaia di pacchi alimentari realizzati dalla Croce Rossa per conto del Comune di Civitavecchia. Un lavoro quello realizzato dalla Croce Rossa, coordinato da Roberto Petteruti. “Abbiamo assistito centinaia di famiglie, sia a domicilio che presso la nostra sede, attingendo dagli elenchi dei servizi sociali e da tutti coloro che in queste settimane ci hanno chiesto aiuto – ha spiegato Petteruti -. Ringrazio i volontari ed il Sindaco che ci ha voluto conferire questo incarico così importante. Speriamo di aver garantito un Natale decoroso a tutti i civitavecchiesi”. Nuova azioni di solidarietà è prevista anche per oggi, 24 dicembre. La Costa Foundation farà arrivare alla Protezione Civile oltre 1300 panettoni che verranno distribuiti tramite le associazioni di volontariato.