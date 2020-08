Festeggiamenti Sant’Egidio Abate. Tutti gli eventi in programma

Continuano i festeggiamenti in onore di Sant’Egidio Abate. Questa sera si parte alle ore 17 per la sfilata dei cavalli dell’Asd Cavalieri di Tolfa. Ore 21 appuntamenti a Piazza G. Matteotti per gli Arsura – LSDA in concerto e alle 22 i Tiber Blues Assemble a Via Roma. Domenica 30 alle 16.30 al Polo Fieristico la finale dedicata a Franco Pasquini “La cattura”. Alle 21 grande spettacolo a Piazza G. Matteotti con i classici d’autore cantati da Alice Paba e i C-SIDE. Alle 22 a via Roma Zi Dany’s Band. In serata triplo appuntamento a Piazza V. Veneto per ammirare le fontane danzanti, uno degli spettacoli più attesi e scenografici in programma. Lunedì 31 alle 19 la Santa Messa della Collegiata Sant’Abate e alle ore 20 a Piazza G. Matteotti il Tradizionale lancio dei palloni in onore di Sant’Egidio Abate. Giornata conclusiva martedì primo settembre con la Santa Messa della Collegiale Sant’Egidio Abate alle 9.30, 11.30 e 17.30. Infine, alle ore 18.30, appuntamento al Palazzo Comunale con l’inaugurazione della Pinacoteca Giuseppe Pierantozzi.