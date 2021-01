Festa “fuorilegge” in un casale a Tolfa, ora i contagi si allargano ai famigliari

La Asl Roma4 ha aperto un'indagine epidemiologica, per cercare di arrivare a tutti i relativi contatti avvenuti in questi giorni

Sta facendo molto discutere il caso legato alla festa che si è svolta in un casale a Tolfa alcuni giorni fa e dalla quale sono stati scoperti diversi positivi al coronavirus. Una reunion fra teenager che evidentemente hanno trasgredito alle norme che impongono la massima cautela ed attenzione per evitare il contagio da covid. Un ragazzo, riscontrato poi sintomatico avrebbe infettato gli altri, alla fine il giro di positivi relativo ai giovani sarebbe di una ventina, con sei classi di istituti superiori tutt’ora in quarantena. La Asl Roma4 ha aperto un’indagine epidemiologica, per cercare di arrivare a tutti i relativi contatti avvenuti in questi giorni. Ci sarebbero già una quindicina di ulteriori contagi, in riferimento soprattutto a famigliari dei ragazzi.