Festa “fuorilegge” in un casale a Tolfa, diversi teenager positivi al covid

Se i dati dei contagi da coronavirus sono tornati a salire, soprattutto a Civitavecchia ma anche a Tolfa, uno dei motivi è legato ad un cluster figlio di una festa in un casale in collina, ovvero proprio a Tolfa, avvenuta qualche giorno fa. Diversi teenager, a quanto pare una ventina, hanno partecipato ad una serata insieme come se si fosse in un periodo da covid-free. Un ragazzo positivo ha contagiato altre persone presenti al meeting. Sei classi di istituti superiori sono state messe in quarantena, due al Marconi, altrettante al Guglielmotti, una al Galilei, un’altra allo Stendhal. Indagine epidemiologica condotta dalla Asl Roma4 in corso.