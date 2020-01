Festa di Carnevale ok grazie alla Cpc, si sfila il 23 febbraio

C’era il rischio concreto che una manifestazione così ben riuscita e che rappresenta oramai una tradizione nella città di Civitavecchia potesse saltare. “Io faro Carnevale” invece si svolgerà regolarmente il 23 febbraio, con l’attesa sfilata dei carri allegorici. Decisivo l’intervento della Compagna Portuale che ha dapprima messo a disposizione il capannone in località Aurelia, poi ha provveduto a renderlo agibile dopo lo stop della Commissione Pubblici Spettacoli. “E’ stata una lotta contro il tempo ma non potevamo privare le bambine e i bambini della gioia di vedere i Carri allegorici di Carnevale e non potevamo far morire una manifestazione che negli anni si è consolidata come una bella tradizione locale”, dichiara il vice presidente della Cpc Patrizio Scilipoti.

Sponsorizzato da