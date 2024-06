Festa della Marina Militare, i jet F-35 torneranno a sorvolare Civitavecchia lunedì

Il territorio per questo appuntamento è stato interessato dal passaggio di mezzi militari aerei in esercitazione

Il programma completo della tre giorni civitavecchiese della Festa della Marina Militare prevede anche visite alle navi in porto, oltre all’atteso concerto di domenica sera in piazza della Vita e alla cerimonia istituzionale di lunedì alle 10.30.

Il territorio proprio per questo appuntamento è stato interessato dal passaggio di mezzi militari aerei in esercitazione. Non sono quindi previsti ulteriori passaggi del jet F-35 fino a lunedì.

Di seguito, il dettaglio degli eventi.

Apertura villaggio Marina

8, 9 e 10 giugno​, Piazza della Vita, dalle 10:00 alle 20:00

Concerto Banda Musicale della Marina Militare

9 giugno, Piazza della Vita, ore 21:00

Navi aperte al pubblico:​

8 giugno dalle 15:00 alle 18:30: navi Duilio, Vulcano, San Giorgio, Italia e Dattilo

8 giugno dalle 16:00 alle 18:00: sommergibile Scirè

9 giugno dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 15:00 alle 18:30: navi Vulcano, San Giorgio, Morosini e Dattilo

9 giugno dalle 16:00 alle 18:00: navi Gaeta e Galatea, sommergibile Scirè