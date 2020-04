Festa della liberazione, Tedesco: “Ricorrenza da ricordare sempre”

“Una data fondamentale per il nostro Paese, una ricorrenza che tutti dobbiamo ricordare, ma che quest’anno, nel 75° anniversario della Liberazione, celebreremo in modo diverso, senza le consuete cerimonie, nelle nostre abitazioni, nel nostro cuore. L’Amministrazione Comunale, rappresentata da me, dal vicesindaco Massimiliano Grasso, dal presidente del consiglio comunale Emanuela Mari e dal comandante della polizia locale Ivano Berti, in qualità di autorità deponente, ha voluto comunque rendere omaggio al sacrificio pagato dagli italiani per ottenere la libertà e l’autodeterminazione, deponendo delle corone di fiori nei luoghi simbolo della nostra storia. Lo abbiamo fatto con discrezione, nel rispetto delle misure anti assembramento e delle oltre ventimila vittime della pandemia che purtroppo non hanno avuto neanche diritto alla cerimonia funebre. Non erano presenti le associazioni combattentistiche e d’arma a ricordo della vittoriosa guerra di liberazione attuata dall’Esercito Cobelligerante Italiano insieme alle Forze Armate Alleate con il contributo fondamentale dei partigiani di ogni estrazione (socialisti, cattolici, liberali, comunisti, azionisti), né l’ANPI, né la banda musicale; ci siamo però sentiti di rappresentare il sentimento comune di tutti, nessuno escluso. E anche se la memoria guarda al passato, lo spirito di chi in quel momento ha creduto nella rinascita di una nazione, nel riscatto di un paese martoriato dalla guerra (e cos’è questa se non una guerra contro un nemico infido), nella resistenza contro le vessazioni e i crimini subiti dalle truppe nazifasciste, lo sentiamo ben presente dentro di noi. Oggi dobbiamo guardare all’esempio di quegli italiani che con coraggio hanno saputo risollevarsi, farsi patria, ritrovarsi sotto un’unica bandiera tricolore. Con il senso civico e la responsabilità che finora ci ha contraddistinto, aiutandoci l’un l’altro, fieri e determinati riporteremo in alto la nostra”, è quanto dichiara il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.