Ferragosto, gli attesi fuochi d’artificio “belli ma un po’ fumosi”

Hanno suscitato polemiche i fuochi d’artificio di Ferragosto, il “Natale della città” appena trascorso. A far discutere il fumo che effettivamente ha un po’ offuscato lo spettacolo pirotecnico, durato poco meno di venti minuti. “Troppo fumo durante lo show – commentano alcuni cittadini piazzati sulla terrazza Guglielmi durante l’evento – peccato perché gli effetti sono stati molto originali”. In migliaia hanno seguito l’evento, soprattutto dalla Marina, con la cornice della ruota panoramica e della Statua del Bacio a fare da sfondo allo spettacolo. In generale un Ferragosto da grandi numeri, considerando quelli del giorno sulle spiagge del litorale e quelle della sera nei ristoranti della città.