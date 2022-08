Ferragosto da togliere il fiato, i fuochi e il temporale regalano uno show nello show

Un mix di immagini spettacolari che hanno divertito ed emozionato. In un ferragosto da record per i numeri legati soprattutto alle prenotazioni nei locali di ristorazione, nonostante le previsioni meteorologiche facessero pensare al peggio

La grande attesa, il timore per il maltempo, alla fine lo spettacolo nello spettacolo. L’edizione 2022 dei fuochi di artificio di ferragosto non ha deluso le attese. Iniziati poco dopo le 23, durati una ventina di minuti, sono stati affiancati da un temporale in lontananza. Così i tanti cittadini che si sono riversati nelle vie e nelle piazze del centro, hanno potuto ammirare lo spettacolo pirotecnico da una parte e i lambi a distanza dall’altra. Un mix di immagini spettacolari che hanno divertito ed emozionato.

In un ferragosto da record per i numeri legati soprattutto alle prenotazioni nei locali di ristorazione, nonostante le previsioni meteorologiche facessero pensare al peggio. Presenze significative anche l’ultima serata del Padellone e per lo spettacolo del comico Max Angioni, andato in scena a piazza della Vita.