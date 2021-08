Ferragosto a Civitavecchia aspettando i fuochi d’artificio e con la mascherina protettiva

Ferragosto senza mascherine e con i fuochi d’artificio confermati alle 23.30. Tutto pronto per lo spettacolo pirotecnico a Civitavecchia, caratterizzato anche dall’ordinanza del sindaco Ernesto Tedesco sull’obbligo di indossare il dispositivo protettivo. “Il 15 agosto 889 nasceva la nostra splendida città come ci ricorda in un post lo storico Enrico Ciancarini – scrive il primo cittadino -. È il Natale di Civitavecchia avvolto in una bellissima leggenda che si perde nel tempo, ma che rimane sempre così viva e intensa. Auguri e ancora auguri! Festeggiamo al meglio questo giorno così bello e così importante. Facciamolo con serenità, vivendo le nostre tradizioni e soprattutto rispettando le regole che ormai conosciamo bene. Buon ferragosto di cuore a tutti!”.