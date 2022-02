Ferita una ragazza in via Guido Baccelli: l’aggressore sarebbe stato fermato

Una donna è stata aggredita, al termine di una lite, a quanto pare fra i titolari di un negozio della zona e un uomo sulla cinquantina. Nel parapiglia ne avrebbe fatto le spese anche un altro uomo, intervenuto per cercare di placare gli animi dell'aggressore

Momenti di grande paura questo pomeriggio a Civitavecchia, in viale Guido Baccelli. Una donna è stata aggredita, al termine di una lite, a quanto pare fra i titolari di un negozio della zona e un uomo sulla cinquantina. Nel parapiglia ne avrebbe fatto le spese anche un altro uomo, intervenuto per cercare di placare gli animi dell’aggressore, a quanto sembra rintracciato a fermato. Sul posto 4 pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanza. Il fattore sarebbe accaduto poco dopo le 17. In un primo momento si era parlato anche di una sparatoria, a livello di chiacchiericcio locale, una ricostruzione a quanto pare smentita dai fatti accaduti.