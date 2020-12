Federlazio su crisi industriale: “Attivare subito la Zona Logistica Semplificata”

Federlazio interviene in merito all’importante audizione, svolta in modalità telematica, sulla crisi del sito industriale di Civitavecchia, promossa dal Presidente della XI° Commissione, Marietta Tidei, e dal Presidente della VI° Commissione, Eugenio Patanè, della Regione Lazio. All’audizione ha partecipato, tra gli altri, anche Alessandra Todde, Sottosegretario di Stato al Ministero allo Sviluppo Economico, la quale ha annunciato la convocazione da parte del MISE di un incontro a breve su questa tematica. Federlazio ha partecipato con il suo Direttore Generale Luciano Mocci che, dopo aver salutato positivamente l’audizione che ha permesso a tutti i soggetti interessati di esprimere le proprie posizioni e il fatto che l’imprenditoria locale stia sempre di più lavorando in sinergia, dimostrando di aver raggiunto un livello di maturità apprezzabile, ha dichiarato: “L’incontro che abbiamo svolto, grazie alla ampia partecipazione di rappresentanti della politica e delle parti sociali, è servito a discutere compiutamente della situazione di difficoltà che da tempo registra il territorio, ulteriormente aggravata dalla pandemia. Federlazio ha voluto ribadire ai presenti che bisogna innanzitutto intervenire immediatamente nel cercare di supportare l’economia del territorio attraverso l’avvio di qualsiasi iniziativa che produca lavoro, poi dotarsi dello strumento dell’Area di Crisi Complessa che aiuterebbe l’imprenditoria e l’occupazione locale. Per quanto riguarda il prossimo futuro, attivare la Zona Logistica Semplificata capace di facilitare gli investimenti e, pertanto, nuove opportunità di business. Tutto ciò non può, però, prescindere da interventi infrastrutturali viari e ferroviari in grado di rendere l’area di Civitavecchia ancora più attrattiva”.