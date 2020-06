FDI TARQUINIA: partita la campagna tesseramento 2020

Fratelli d’Italia Tarquinia: al via la campagna tesseramento.

Si riparte dagli ottimi risultati ottenuti nel 2019 e dalla costituzione del Direttivo del circolo tarquiniese per avviare il tesseramento 2020.

Fratelli d’Italia è un partito vitale che continua a crescere.

“Sono le persone stesse che ci dimostrano il loro entusiasmo, si informano, ci cercano ed evidenziano un positivo fermento e un interesse ad essere coinvolte nelle attività del circolo” – riferiscono dal direttivo.

“La tessera consente di aderire ad una comunità, partecipare alle attività sul territorio e confrontarsi sulle idee.

I cittadini e gli iscritti troveranno sempre in Fdi un interlocutore pronto ad ascoltare.”

A Tarquinia alle ultime elezioni comunali nel 2019, Fdi ha soddisfatto se non superato le aspettative arrivando a sfondare il 10% dei voti incrementando rispetto alle politiche del 2018 oltre 5 punti percentuali il suo consenso ed eleggendo per la prima volta un suo rappresentante in Consiglio Comunale.

Dopo una fase difficile e di emergenza dove Fdi Tarquinia ha dato il suo massimo apporto alle istituzioni e ai cittadini è pronta a continuare la sua attività e ad ampliare la sua squadra coinvolgendo tutta la cittadinanza nella stesura di proposte da porre all’attenzione dell’amministrazione.

Per tutte le informazioni e adesioni per il tesseramento il nostro referente è Claudia Rossi rintracciabile al numero 3662453113 oppure potete scriverci direttamente sulla pagina Facebook ufficiale “Fratelli d’Italia Tarquinia” o alla mail fratelliditaliatarquinia@gmail.com