FdI respinge l’ultima proposta (di Roma), Tedesco tiene duro e punta sui fedelissimi

Niente da fare, almeno così sembra. La frattura fra la maggioranza e Fratelli d’Italia non si è ricomposta nemmeno oggi. Secondo le ultime indiscrezioni infatti i meloniani avrebbero respinto al mittente anche l’ultima proposta di Roma, ovvero il reintegro di due assessori in giunta, ma senza il ruolo del vice sindaco, oramai ad appannaggio di Manuel Magliani. Una proposta che però, a quanto trapela, non vedeva il sindaco Ernesto Tedesco allineato. Insomma, un cubo di rubik impossibile da risolvere. Si va dunque verso la chiusura di una maggioranza a tredici consiglieri, con FdI out. Almeno di altri ribaltoni nelle prossime ore.