Riceviamo e pubblichiamo. Anche a Civitavecchia, come in altri Comuni, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato una mozione per esprimere solidarietà alle Forze dell’Ordine e condannare le violenze, le intimidazioni e i blocchi illegali verificatisi durante manifestazioni e proteste.

“Ringrazio il capogruppo Massimiliano Grasso e i consiglieri comunali Giancarlo Frascarelli e Simona Galizia per aver portato all’attenzione del Consiglio un’iniziativa dal profondo valore civico e istituzionale – dichiara Paolo Iarlori, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia –. Alle donne e agli uomini in divisa, che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza e tutelano le libertà di tutti, dobbiamo riconoscenza e sostegno concreto”.

La mozione ribadisce che il diritto di manifestare pacificamente è un principio fondamentale della democrazia e che nessuna rivendicazione può giustificare aggressioni, danneggiamenti o intimidazioni contro chi intende continuare a lavorare. Esprime inoltre vicinanza ai cittadini e alle attività economiche colpiti e impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere iniziative di educazione alla legalità, soprattutto tra i giovani, e a rafforzare la collaborazione con le autorità competenti.

“Auspichiamo che la mozione venga discussa al più presto e approvata all’unanimità – conclude Iarlori –. La condanna della violenza, il rispetto delle libertà costituzionali e la solidarietà alle Forze dell’Ordine sono valori che devono unire l’intero Consiglio comunale, al di là delle appartenenze politiche. Civitavecchia dia un segnale chiaro e condiviso a difesa della legalità e della civile convivenza”.